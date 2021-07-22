ليبيا الان

رصد طائرة أمريكية تقوم بمهمة استخباراتية قرب ليبيا

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

غادرت الطائرة الأمريكية لوكهيد EP-3E “Aries II” (رقم 157325) خليج سودا بالقرب من بلدة سودا، في الساحل الشمالي الغربي للجزيرة اليونانية كريت، هذا الصباح، للقيام بمهمة في إطار عمليات المخابرات والمراقبة والاستطلاع، قبالة ليبيا.

في حوالي الساعة 14:30 بتوقيت وسط أوروبا، هبطت الطائرة في خليج سودا، بحسب ما نقله موقع “إيتاميل رادار” المتخصص في تتبع الرحلات العسكرية.

وتم رصد مسار الجزء الأخير فقط من المهمة، ولكن عادة ما يكون هذا النوع من الرحلات متعلقًا بغرب ليبيا، وفقا لما ذكره الموقع.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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