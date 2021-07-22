طقس معتدل على أغلب مناطق ليبيا هذه الأيام

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس.

وفي الملخص العام؛ لفت المركز إلى أن الأجواء تبقى معتدلةً على أغلب مناطق ليبيا، فيما جاءت تفاصيل التنبؤات الجوية كالتالي:

رأس اجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة:

الطقس: السماء صافيةٌ إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (29- 33) مْ.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

الطقس: السماء قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (28- 32) مْ ، تصل إلى (37) مْ على جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

الطقس:السماء صافيةٌ.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (36- 41) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:

الطقس: السماء صافيةٌ إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (37- 39) مْ.

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