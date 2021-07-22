مستشفى بني وليد: عدد اسطوانات الأكسجين لا يغطي احتياجات المدينة

أعلن مستشفى بني وليد العام أن عدد اسطوانات الأكسجين لا يغطي احتياج المدينة ولا المصنع في ظل انتشار وباء كورونا.

وأفاد رئيس قسم الاكسجين الطبي بمستشفي بني وليد العام بتعبئة ما يقارب 70 اسطوانة أكسجين طبي أمس الاربعاء من مصنع الاكسجين بالمستشفي مبينا أن عدد الاسطوانات لا يغطي احتياج المدينة ولا المصنع في ظل انتشار وباء كورونا بين أعداد كبيرة من المواطنين وعدم التزامهم بالتباعد الاجتماعي .

وطالب رئيس قسم الأكسجين أهل الخير وأهالي بني وليد سرعة ترجيع الاسطوانات التي في منازلهم أو من لديه اسطوانات لا يحتاج لها تسليمها للمستشفي ليتم توفير جزء منها من مصانع زليتن ومصراته وتعبئتها مؤكدا أنه في حال استمرار زيادة أعداد المصابين ببلدية بني وليد فإن المصنع لا يمكنه توفير احتياجات المصابين بأعداد كبيرة وربما يخرج عن الخدمة في اي وقت ولن يغطي حتي اقسام المستشفي الداخلية