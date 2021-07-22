تحسبا لكورونا.. بلدي مصراتة يؤكد عدم إقامة أي مهرجانات

أكد المجلس البلدي مصراتة عدم إقامة أي مهرجانات أو مناسبات أو أنشطة اجتماعية داخل نطاق البلدية خلال هذه الفترة التي تشهد زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وبينت بلدية مصراتة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن المجلس البلدي يُخلي مسؤوليته عن تنظيم مهرجان للفروسية ثالث أيام عيد الأضحى محملة مُنظميه كافة التبعات مشددا على أهالي البلدية ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وعدم التجمهر وتجنب التجمعات والأماكن المزدحمة.

وأكدت بلدية مصراتة أن هذه التوجيهات بأتي بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم (179) لسنة 2021م باتخاذ الإجراءات الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.