الشركسي: حلفاء الحكومة بملتقى الحوار يحاولون تمرير مقترح تأجيل الانتخابات

أكد عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، أن هناك حلفاء لحكومة الوحدة الوطنية داخل ملتقى الحوار، يحاولون تمرير مقترح تأجيل انتخابات 24 ديسمبر.

وقال الشركسي خلال لقائه ببرنامج “البلاد” على قناة “218”، أمس الأربعاء: “لقد تم إفشال المقترح داخليًا وإعلان البعثة الاممية بشكل واضح أن أي مقترحات لا تتضمن كيفية القيام بانتخابات 24 ديسمبر لن تتم مناقشتها والتصويت عليها، وبالتالي عقدت جلسة للجنة التوافقات، وهي ماضيةٌ، الآن، نحو مقترح، بدأت ملامحه تتبلور للتصويت عليه في جلسة قادمة، ستُحدّدها البعثة”.

وأجاب عن سؤال: هل يستطيع ملتقى الحوار السياسي الليبي أن يعمل سياسيًا بشكل يتناسب وظروف المرحلة الحالية مع مجلس النواب والدولة؟ قائلا: “ملتقى الحوار السياسي ليس جسمًا ثالثًا، وليس المطلوب منه التناغم مع مجلسيْ النواب والدولة، إنما هو جسم ثانوي يسدّ الخلل الذي يحدث من مجلسيْ النواب والدولة، مثلاً إذا قام هذان المجلسان بالتعطيل؛ يحاول أن يعالج المسألة وتسريع العملية الانتخابية”.

ويرى “الشركسي”، أنه عندما يتم التوافق على القاعدة الدستورية؛ نحتاج إلى إطار لهذه القاعدة، ويضيف: “عادةً، مخرجات ملتقى الحوار السياسي لابد أن يوافق عليها مجلس النواب، ولكن ماذا لو لم يوافق مجلس النواب على مقترح القاعدة الدستورية؟ في هذه الحالة سنتبّع ما هو معروفٌ في دول عدة، وهو قيام الحكومة التنفيذية بإخراج ما يسمى (مرسوم بقانون)، بمعنى إعطاء الصبغة القانونية لمقترح القاعدة الدستورية، وبالتالي يمرّرها للمفوضية العليا للانتخابات في حالة عرقلة مجلس النواب التوافق حول هذه القاعدة”.

وأعرب عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، عن تفاؤله الكبير بعقد انتخابات ديسمبر في موعدها المتفق عليه.