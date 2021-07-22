مجلسا الدولة الليبي والأمة التركي يؤكدان ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها

أكد رئيس مجلس الدولة خالد المشري ورئيس مجلس الأمة التركي الكبير مصطفى شَنطوب ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد ديسمبر القادم بحسب ما نصت عليه خارطة الطريق المتفق عليها.

وأكد شنطوب خلال اتصال هاتفي مع المشري اليوم الخميس تطابق الرؤى بين مجلس الأمة التركي ومجلس الدولة حول ضرورة إجراء الانتخابات على أسس دستورية صلبة وسليمة بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة.

وشدد شنطوب على استعداد تركيا لتقديم العون إلى ليبيا في جميع المجالات ومن بينها ملف الصحة والمساعدة في مكافحة فيروس كورونا، وملف الخدمات والبنية التحتية.

وبحث الطرفان العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين الدولتين، ومجريات الأوضاع في ليبيا، ووضع الخطط والأطُر للتعاون المشترك بين المجلسين.

وهنأ شنطوب المشري بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وقدم تعازيه له في وفاة النائب الأول لرئيس المجلس محمد بقي وعضو المجلس أحمد الشريف.