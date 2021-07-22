«التعليم العالي» تقرر استمرار تعليق الدراسة في الجامعات لنهاية يوليو بسبب الوضع الوبائي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، استمرار تعليق الدراسة في جميع الجامعات بشكل موقت، حتى نهاية يوليو الحالي.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن قرار استمرار تعليق الدراسة يأتي نظرًا لما سجلته تقارير النشرة اليومية للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، بشأن جائحة كورونا (كوفيد-19)، من ازدياد أعداد الإصابات بهذا الوباء القاتل وبشكل كبير في معظم مناطق ليبيا.

وتابعت الوزارة أنها «تتابع بقلق هذه التقارير الصادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض ووزارة الصحة»، مشددة على أن قرارها باستمرار تعليق الدراسة، يأتي حفاظًا على «سلامة أبنائنا الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي».

– بسبب زيادة إصابات «كورونا».. وزارة التعليم العالي تعلن إيقاف الدراسة بالجامعات إلى ما بعد عيد الأضحى

واستثنى القرار، الجامعات التي توجد في مناطق الوضع الوبائي فيها جيد، على أن تزود الوزارة بتقرير من اللجان المختصة بجائحة «كورونا»، في تلك المناطق يؤيد ذلك، وتعهُّد باتباع كل الجوانب الاحترازية ويقتصر هذا الاستثناء على الامتحانات النهائية فقط.

وفي 8 يوليو الحالي أعلنت وزارة التعليم العالي، إيقاف الدراسة موقتا بالجامعات الليبية إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك، قبل أن تعاود وتمدد القرار إلى نهاية الشهر الحالي.

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