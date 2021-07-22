بلدي مصراتة: نخلي مسؤوليتنا عن تنظيم مهرجان الفروسية ونحمل مُنظميه كافة التبعات

أعلن المجلس البلدي مصراتة، اليوم الخميس، عن عدم إقامة أي مهرجانات أو مناسبات أو أنشطة اجتماعية داخل نطاق البلدية خلال هذه الفترة التي تشهد زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وفي بيان وصفه بـ”هام جداً” أكد أن القرار يأتي بالإشارة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم (179) لسنة 2021م باتخاذ الإجراءات الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وتابع في بيانه:” من هذا المنطلق ومن خلال ما يتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص إقامة مهرجان للفروسية ثالث أيام عيد الأضحى، فإن المجلس البلدي يُخلي مسؤوليته عن تنظيم هذا المهرجان ويُحمّل مُنظميه كافة التبعات”.

وطالب المجلس، أهالي البلدية ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وعدم التجمهر وتجنب التجمعات والأماكن المزدحمة.