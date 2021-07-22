تحسبا لكورونا.. وزارة التعليم العالي تعلن استمرار تعليق الدراسة

أعلنت وزارة التعليم العالي استمرار تعليق الدراسة حتى نهاية الشهر الحالي باستثناء المناطق التي تشهد وضعا جيدا فيما يتعلق بإصابات فيروس كورونا.

وأكدت وزارة التعليم العالي في بيان لها الإستمرار في تعليق الدراسة بشكل مؤقت حتى نهاية هذا الشهر لدراسة الوضع الوبائي مع الجهات ذات العلاقة، باستثناء الجامعات التي توجد في مناطق تشهد وضع وبائي جيد على أن تزود الوزارة بتقرير من اللجان المختصة بجائحة كورونا في تلك المناطق يؤيد ذلك وتتعهد بإتباع كافة الجوانب الاحترازية ويقتصر هذا الاستثناء على الامتحانات النهائية فقط

وبينت الوزارة أن قراراها يأتي نظرا لما سجلته تقارير النشرة اليومية للمركز الوطني لمكافحة الامراض بشأن جائحة كورونا (كوفيد 19) من ازدياد في أعداد الإصابات بفيروس كورونا وبشكل كبير في معظم مناطق ليبيا وحفاظاً على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي تعلن لجميع الجامعات.