جلسة استماع في البرلمان الإيطالي لمدير الأمن الخارجي حول الوضع في ليبيا

قال رئيس اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية الإيطالية (كوباسير)، أدولفو أورسو، إن اللجنة عقدت، صباح اليوم، جلسة استماع مع مدير وكالة المعلومات والأمن الخارجي جيوفانّي كارافيللي، حول تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأضاف أورسو، في تصريح صحفي اليوم، إنّ الاجتماع أجرى «على وجه الخصوص، دراسة واسعة ومفصّلة لتطورات الوضع في ليبيا، بالإشارة إلى الآجال المتوقعة لاتفاقيات السلام وتنفيذها، مع استمرار وجود أطراف أجنبية تسعى لتحقيق أهدافها الاستراتيجية»، وفق وكالة «آكي» الإيطالية.

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وناقشت لجنة الاستماع الوضع في «منطقة الساحل والقرن الأفريقي والتداعيات المحتملة على تدفقات الهجرة غير الشرعية، وعلى مصادر الطاقة الإيطالية».

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