رئيس مجلس الأمة التركي لـ«المشري»: مستعدون لتقديم العون لليبيا في جميع المجالات

تلقى رئيس المجلس الاستشاري للدولة “خالد المشري” اليوم الخميس، مكالمة هاتفية، من رئيس مجلس الأمة التركي “مصطفى شَنطوب” هنّأه فيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وقدم تعازيه إلى المشري في وفاة نائبه الأول “محمد بقي” وعضو المجلس “أحمد الشريف”.

وبحسب بيان المجلس الاستشاري، اليوم الخميس، فإن الطرفين بحثا العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين الدولتين، ومجريات الأوضاع في ليبيا، ووضع الخطط والأطُر للتعاون المشترك بين المجلسين.

وزعم البيان، أكد “مصطفى شنطوب” استعداد تركيا لتقديم العون إلى ليبيا في جميع المجالات ومن بينها ملف الصحة والمساعدة في مكافحة فيروس كورونا، وملف الخدمات والبنية التحتية.

كما شدد الجانبان، على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد ديسمبر المقبل بحسب ما نصت عليه خارطة الطريق المتفق عليها، على حد تعبير البيان.

وادعى “مصطفى شنطوب” أن الرؤى تتطابق بين مجلس الأمة التركي والمجلس الأعلى للدولة حول ضرورة إجراء هذه الانتخابات على أسس دستورية صلبة وسليمة، على زعم البيان.