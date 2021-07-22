الوضع في ليبيا محور إحاطة برلمانية لمسؤول أمني إيطالي

أعلن رئيس اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية الإيطالية (كوباسير)، أدولفو أورسو أن اللجنة عقدت اليوم الخميس جلسة استماع مع مدير وكالة المعلومات والأمن الخارجي جيوفانّي كارافيللي.

وبحسب وكالة آكي قال أورسو (حزب إخوة إيطاليا) إنّ الاجتماع أجرى “على وجه الخصوص، دراسة واسعة ومفصّلة لتطورات الوضع في ليبيا، بالاشارة إلى الآجال المتوقعة لاتفاقيات السلام وتنفيذها، مع استمرار وجود أطراف أجنبية تسعى لتحقيق أهدافها الاستراتيجية”، وأيضا بالاشارة إلى “منطقة الساحل والقرن الأفريقي والتداعيات المحتملة على تدفقات الهجرة غير الشرعية وعلى مصادر الطاقة الإيطالية”، وفق ما جاء في تصريح صحفي.