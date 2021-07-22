أعلنت رئاسة أركان القوات البحرية الليبية أن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية تمكن من إنقاذ 90 مهاجرا من عدة جنسيات شمال زوارة كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.
وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة الأركان، اليوم الخميس، إنه فور تلقي الزورق «900» وهو تابع لنقطة ميناء طرابلس نداء استغاثة تم تحريكه بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال، حيث قام عناصر الجهاز بدورهم على أكمل وجه.
وفور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية ونقلهم جميعا إلي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأضاف الناطق أن جهاز مكافحة الهجرة «يتابع في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين».
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