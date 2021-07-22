السايح: كنا نتوقع الحملة الممنهجة ضدنا لإفشال الانتخابات وعلى الليبيين الشرفاء التسجيل والمشاركة في انتخابات ديسمبر

أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح أن معيار المصداقية في عمل المفوضية يتمثل في تسجيل خمسين بالمائة ممن هم مؤهلين للمشاركة بالاستحقاق الانتخابي، مشيرا إلى

السايح، وفي تصريحات خاصة بقناتنا، أشار توقع المفوضية حملة التشويش على عملهم في محاولة من جهة معينة لإفشال انتخابات ديسمبر، موضحاً الاستعدادات الحقيقية بدأت مطلع شهر يوليو الجاري، بتحديث سجل الناخبيبن.

وأوضح السايح أنه عقب تحديث وتسجيل الناخبين، سيتم تسليم بطاقات للناخبين، داعيا المواطنين إلى المشاركة في اقتراع ديسمبر

وبين السايح ان انتخابات ديسمبر نقطة تحول في مستقبل الدولة الليبي، مشددا على الليبيين الشرفاء بضرورة المشاركة بهذا الاستحقاق الانتخابي

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