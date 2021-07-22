بعد ساعات من مقتل 7 مدنيين.. روسيا تقصف محيط نقطة عسكرية تركية بجبل الزاوية بسوريا

قصفت طائرات حربية روسية اليوم الخميس، بالصواريخ الفراغية محيط إحدى النقاط التركية على أطراف بلدة البارة في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

وقالت مصادر محلية، إن أعمدة الدخان شوهدت تتصاعد من محيط النقطة التركية بعد القصف الذي نفذته طائرات حربية روسية بعدة صواريخ ارتجاجية، على أطراف بلدة البارة بريف إدلب دون الكشف عن وجود خسائر.

ويأتي القصف الروسي بعد ساعات قليلة من قصف مدفعي موجه من قبل قوات النظام على أبلين جنوبي إدلب، حيث ارتكبت مجزرة جديدة بحق عائلة كاملة.

وقال “الدفاع المدني السوري” أن حصيلة القتلى جراء قصف النظام اليوم هو 7 مدنيين بينهم 3 أطفال وامرأة، فضلا عن إصابة 7 آخرين بينهم طفلتان وامرأة، جميعهم من عائلة واحدة.

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