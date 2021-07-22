ميناء بنغازي يستقبل الناقلة “أنوار إفريقيا” المحملة بـ 35 مليون لتر بنزين

رست على ميناء بنغازي الناقلة “أنوار أفريقيا”، محملة بـ35 مليون لتر من البنزين، وذلك بعد وصول ناقلة المحروقات “أنوار النصر” المحملة بملايين اللترات من وقود السيارات؛ الديزل.
وتستورد شركة البريقة كميات كبيرة من الوقود لتغطية الطلب في السوق المحلي.
رست على ميناء بنغازي الناقلة “أنوار أفريقيا”، محملة بـ35 مليون لتر من البنزين، وذلك بعد وصول ناقلة المحروقات “أنوار النصر” المحملة بملايين اللترات من وقود السيارات؛ الديزل.
وتستورد شركة البريقة كميات كبيرة من الوقود لتغطية الطلب في السوق المحلي.
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