السايح: النسخة المسربة من مقترح المقاعد وتوزيع الدوائر المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي تم التلاعب فيها

قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، إن مقترح المقاعد وتوزيع الدوائر جاء بناء على طلب مجلس النواب، موضحا أن تحديدها يجري على أساس الكثافة السكانية والتوزيع الجغرافي.

السايح، وفي جلسة جوارية اليوم الخميس عبر تطبيق كلوب هاووس، أوضح أن “النسخة المسربة المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي حول توزيع الدوائر وعدد المقاعد “شهدت بعض التلاعب والتزوير”، وتضمنت “معلومات غير صحيحة”.

وأوضح قائلا: “لقد اعتمدنا على أرقام مصلحة السجل المدني للعام 2020، التي أظهرت أن عدد سكان ليبيا يبلغ 6.9 مليون نسمة”.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

