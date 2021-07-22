وزارة الصحة توجه هذه الدعوة لأهالي مصراتة المصابين بكورونا

دعت وزارة الصحة أهالي مدينة مصراتة المصابين بفيروس كورونا المتواجدين في منازلهم، ويحتاجون الرعاية الصحية أو توصيات طبية أو النقل إلى مراكز العزل والفلترة ضرورة التواصل وبشكل مباشر مع فرق جهاز الإسعاف والطوارئ مصراته وفريق طبيبك على مدار 24 ساعة على الأرقام 0915862552 – 0915872552

وحثت وزارة الصحة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” المواطنين على التسجيل في العنوان البلدي الذي أطلقه جهاز اسعاف مصراته لتسهيل وصول الفرق WWW.onwan.ly لمنازل المواطنين كما دعت جميع غرف جهاز الإسعاف والطوارئ بالبلديات، لتفعيل أرقام الخدمة لديها.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن مدينة مصراتة تمر بحالة صحية طارئة.