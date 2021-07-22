وكالة إيطالية: روما تعتزم إجراء سلسلة من المباحثات الأحد المقبل بحضور رئيسي مجلس النواب الليبي والمفوضية العليا للانتخابات

كشفت وكالة نوفا الإيطالية، اليوم الخميس، عن استضافة العاصمة الإيطالية روما، الأحد المقبل سلسلة من المحادثات التي قد تكون حاسمة في “إنقاذ” الانتخابات الليبية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر، بحسب ما نشرت وكالة نوفا الإيطالية.

وبحسب الوكالة، ستجرى لقاءات اللجنة الخاصة البرلمانية الجديدة بالعاصمة روما على إثر نهاية عطلة عيد الاضحى.

وتابعت: “ويذكر أن اللجنة تشكلت بقرار من مجلس النواب لصياغة قانون انتخابي وإجراء الانتخابات لم يتضح بعد ما إذا كانت برلمانية فقط أم رئاسية أيضا قبل التاريخ المحدد في خارطة الطريق السياسية لملتقى الحوار السياسي الليبي”.

وأضافت: “وسيتزامن تاريخ الانتخابات المقرر تنظيمها في 24 ديسمبر 2021 مع الاحتفال بالذكرى السبعين لاستقلال ليبيا لذلك يمثل موعدها تاريخا رمزيا للغاية”.

وتابعت الوكالة: “ولم يعلن إلى حد اللحظة الفترة التي ستستغرقها محادثات روما المرتقبة، لكن من المنتظر استمرارها لعدة أيام، وستشهد حضور شخصيات رفيعة المستوى في المشهد الليبي على غرار رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح”.

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