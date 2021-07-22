الرئيس الأمريكي يهدد بالمزيد من العقوبات على تركيا

قالت دبلوماسية أميركية كبيرة، الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ملتزم بالإبقاء على العقوبات المفروضة على تركيا بموجب قانون مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات، بسبب شرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس – 400. وسيفرض مزيداً من العقوبات إذا اشترت أنقرة أنظمة أسلحة رئيسية إضافية من موسكو، وفقاً لوكالة “رويترز” للأنباء.

وفي شهادة أمام إحدى لجان الكونغرس، نددت فيكتوريا نولاند، وكيلة وزارة الخارجية الأميركية، بإعلان سلطات الشطر التركي من قبرص عن إعادة فتح جزئي لمدينة فاروشا المهجورة من أجل إعادة توطين محتملة.

وأكدت المسؤولة الثالثة في وزارة الخارجية أن الولايات المتحدة ترفض اقتراحاً كرره الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الأيام الأخيرة لحل قائم على دولتين في قبرص.

وبعدما طُلب منها بإلحاح أثناء جلسة برلمانية، القول بشكل واضح ما إذا كانت الحكومة الأميركية ترفض مثل هذا الاقتراح، أجابت نعم بالطبع، وأضافت: نعتقد أن وحدها آلية ثنائية بقيادة القبارصة يمكن أن تجلب السلام والاستقرار إلى قبرص.

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