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اندلاع اشتباكات بين ميليشيا الردع وميليشيا اغنيوة الككلي بمنطقة باب بن غشير

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

اندلعت اشتباكات وسط مدينة طرابلس بين مليشيا الردع التي يقودها عبد الرؤوف كارة و ميليشيا عبد الغني الككلي الشهير بغنيوة المعروفة بـ “دعم الاستقرار” الذي تشكل إبان فترة ما يسمى “حكومة الوفاق” غير الشرعية.

وبحسب بعض شهود العيان وبعض مقاطع الفيديو الواردة من طرابلس فقد استخدمت المليشيات قذائف الأر بي جي ما تسبب في ترويع المواطنين في ثالث أيام العيد المبارك خاصة في منطقة باب بن غشير.

يذكر أن ميليشيا الككلي تضم عناصر إرهابية خطيرة لطالما هددت امن واستقرار طرابلس في ظل سيطرة المليشيات، بينما تعمل ميليشا الردع من قاعدة معيتقية الواقعة تحت سيطرة الاحتلال التركي.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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تعليق

  • هذه هي دولتنا المدنية الحرة الابية التي لطالما نحلم بها
    هذه هي الدولة التي كاد حفتر المتمرد ان يمنعنا منها
    هذه هي الدولة المدنية الحرة التي ساعدنا خليفتنا اردوغان للحفاظ عليها
    افرحوا يا ليبيين بهذا الانجاز العالي العالمي الذي نريده مع السوريين والاتراك
    ههههههههه

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