اندلاع اشتباكات بين ميليشيا الردع وميليشيا اغنيوة الككلي بمنطقة باب بن غشير

اندلعت اشتباكات وسط مدينة طرابلس بين مليشيا الردع التي يقودها عبد الرؤوف كارة و ميليشيا عبد الغني الككلي الشهير بغنيوة المعروفة بـ “دعم الاستقرار” الذي تشكل إبان فترة ما يسمى “حكومة الوفاق” غير الشرعية.

وبحسب بعض شهود العيان وبعض مقاطع الفيديو الواردة من طرابلس فقد استخدمت المليشيات قذائف الأر بي جي ما تسبب في ترويع المواطنين في ثالث أيام العيد المبارك خاصة في منطقة باب بن غشير.

يذكر أن ميليشيا الككلي تضم عناصر إرهابية خطيرة لطالما هددت امن واستقرار طرابلس في ظل سيطرة المليشيات، بينما تعمل ميليشا الردع من قاعدة معيتقية الواقعة تحت سيطرة الاحتلال التركي.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

