السني يؤكد لقائد عملية إيريني أهمية التنسيق مع ليبيا

أكد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني خلال لقائه قائد عملية “ايريني” التابعة للاتحاد الأوروبي “فابيو اغوستينو” على أهمية أن يقوم الإتحاد الأوروبي بالتشاور والتنسيق الكامل مع حكومة الوحدة الوطنية وأجهزتها المتخصصة عند القيام بأي عمليات في البحر المتوسط تخص ليبيا

وأشار السني خلال لقائه اغوستينو بمقر البعثة الليبية في نيويورك اليوم الخميس إلى أهمية أن يقوم الإتحاد الأوروبي بالتشاور والتنسيق الكامل مع حكومة الوحدة الوطنية وأجهزتها المتخصصة عند القيام بأي عمليات في البحر المتوسط تخص ليبيا والنظر في متطلبات الحكومة وأولوياتها كما ورد في القرار 2292 بالخصوص، مع أهمية دعم الحكومة في برامجها الخاصة بمراقبة وحماية الحدود ليس البحرية وحسب ، بل كذلك البرية وبالأخص الحدود الجنوبية، وذلك في إطار استراتيجية شاملة تضم دول الجوار الليبي بحسب المكتب الإعلامي لبعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة.

وقدم اغوستينو عرضاً لما تقوم به عملية “ايريني” من نشاطات في إطار تنفيذها لقرار مجلس الأمن 2292-2578 بخصوص الإذن بتفتيش السفن في أعالي البحار والمشتبه في انتهاكها لحظر الأسلحة.