السني: استعرضت مع «قائد إيريني» عمليات تفتيش السفن المشتبه في انتهاكها لحظر الأسلحة

التقى الطاهر السني، مندوب ليبيا – المُعين من قبل فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي السابق – لدى الأمم المتحدة، مع قائد عمليات “إيريني” التابعة للاتحاد الأوروبي “فابيو اغوستينو” وذلك بمقر البعثة الليبية في نيويورك.

وقدم “اغوستينو” عرضاً لما تقوم به عملية “إيريني” من نشاطات في إطار تنفيذها لقرار مجلس الأمن 2292-2578 بخصوص الإذن بتفتيش السفن في أعالي البحار والمشتبه في انتهاكها لحظر الأسلحة، بحسب بيان صادر عن البعثة الليبية في الأمم الممتحدة.

وخلال اللقاء، أكد “السني” أهمية أن يقوم الاتحاد الأوروبي بالتشاور والتنسيق الكامل مع حكومة الوحدة الوطنية وأجهزتها المتخصصة عند القيام بأي عمليات في البحر المتوسط تخص ليبيا والنظر في متطلبات الحكومة وأولوياتها، كما ورد في القرار 2292 بالخصوص، مع أهمية دعم الحكومة في برامجها الخاصة بمراقبة وحماية الحدود ليس البحرية وحسب، بل كذلك البرية وبالأخص الحدود الجنوبية، وذلك في إطار استراتيجية شاملة تضم دول الجوار الليبي، على زعمه.