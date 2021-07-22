شركة البريقة ترفع مخصصات محطات الوقود التابعة لمستودع سبها إلى 400 ألف لتر يومياً

في اطار سعيها لتحسن ظروف توفر منتجاتها في الجنوب، أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عن رفع مخصصات محطات الوقود التي تتزود من مستودع سبها إلى 400 الف لتر يومياً من وقود البنزين.

ويأتي ذلك في إطار التنسيق مع نائب رئيس الحكومة رمضان بوجناح الذي يعمل على تحديد محطات محددة لتغطي بلدية سبها والمحطات الواقعة على امتداد اوباري غات ومرزق القطرون.

وتقوم شركة البريقة لتسويق النفط عبر صفحتها الرسمية و كما هو معتاد بنشر اسماء وكميات الوقود الموجهة لمحطات الوقود المعتمدة لديها والتابعة لشركات التوزيع المختلفة، علماً بأن المحطات الواقعة من الشويرف و حتى براك الشاطيء مستمرة في التزود المباشر من مستودع مصراتة النفطي وفق الكميات المحددة لها.