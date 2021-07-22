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إغلاق المحال التجارية في مصراتة للحد من تفشي كورونا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أغلق فرع جهاز الحرس البلدي في مدينة مصراتة عدداً من المحال التجارية والمطاعم، تنفيذاً لإجراءات الحظر على بعض الأنشطة في محاولة منهم للسيطرة على تفشي فيروس كورونا.

و خالف الجهاز بعد ذلك عدداً من أصحاب الأنشطة التجارية بسبب عدم تقيدهم بالإجراءات الصحية، مطالبين المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء التسوق.

وتأتي إجراءات الإغلاق وسط مطالبات من التجار بدراسة التداعيات على السوق المحلية وأصحاب المحال وفرص العمل ومدى إمكانية استمرار المشاريع في حال استمرار عمليات الإغلاق لمدة طويلة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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