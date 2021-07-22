ليبيا

سرت – بوابة إفريقيا الإخبارية |

22 July, 2021

أكد رئيس قسم العزل بمستشفى ابن سينا بسرت وعضو اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة جائحة كورونا عبدالله الاحول أن الوضع الوبائي بسرت وضواحيها شبه مستقر ولكن تم تسجيل نسب أعلى من السابق خاصة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال الأحول إن قسم العزل بسرت توجد به حاليا سبع إصايات بالفيروس منها حالات حرجة جدا موجودة تحت الاوكسجين.

وكشف رئيس قسم العزل بسرت أن هناك صعوبة في الحصول على الأوكسجين الذي يأتي عن طريق سيارات النقل من شرق وغرب المدينة نظرا لتوقف مصنع الأوكسجين بمستشفى بن سينا مند فترة طويلة ولم يتم إصلاحه حتى الآن، مشيرا الى وجود العناصر الطبية والطبية المساعدة في دوام متواصل بالقسم لمتابعة الحالات المرضية رغم نقص الإمكانيات والمستلزمات التشغيلية والطبية.

وناشد عبدالله الاحول كافة المواطنيين بضرورة أتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من هذه الجائحة الخطيرة وعدم مخالفة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات بشكل متواصل للمحافظة عل الصحة.

وتجدر الإشارة إلى أن قسم العزل بسرت توجد به عشرة أسرة طبية مجهزة فقط ولو انتشر المرض أكثر ستصبح هناك مشكلة كبيرة.