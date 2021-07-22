وزارة الشباب تُؤمِن على استعدادات مجابهة كورونا بمنفذ مطار بنينا الدولي

قام “أسامة عمر” مدير إدارة المؤسسات الشبابية رفقة مدير العمل التطوعي السلاوي بزيارة لمطار بنينا الدولي اليوم الخميس للوقوف على استعداد فريق ساند الشبابي التابع لفيلق التطوع بوزارة الشباب لمساندة الجهود الشبابية بمنفذ مطار بنينا الدولي لمواجهة جائحة كورونا والجاهزية الصحية للمنفذ.

وتأتي هذه الجهود التطوعية للشباب نتيجة للظروف التي تمر بها بلادنا والعالم من انتشار لفايروس كورونا وخاصة الانتشار الكبير في الآونة الأخيرة، وضرورة تكاثف الجهود لمجابهة هذه الجائحة حتى يكشف الله عنا وعن بلادنا البلاء.