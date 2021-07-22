تونس وفرنسا تتمسكان بضرورة مواصلة دعم المسار السياسي في ليبيا

استقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، اليوم الخميس، بمقرّ الوزارة، “جون باتيست لوموان” كاتب الدولة لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي المكلّف بالسياحة والفرنسيين في الخارج والفرنكوفونية، الذي يؤدّي زيارة عمل إلى تونس في إطار متابعة المدّ التضامني الذّي أقرّته الجمهورية الفرنسية لفائدة تونس لدعم المنظومة الصحية في مجابهة جائحة كوفيد 19.

وبحسب بيان الخارجية التونسية، ناقش الجانبان أخر التطورات على الساحة الليبية ودعم جهود استكمال خارطة الانتخابات.

وتطرق الجانبان، إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة منها المسار السياسي في ليبيا.

أكد الجانبان، مواصلة دعم البلدين لحكومة الوحدة الوطنية الليبية من أجل استكمال النتائج الإيجابية التي حققها المسار السياسي في ليبيا وتركيز دعائم الاستقرار في هذا البلد والمنطقة ككل.