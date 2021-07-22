جامعة أسيوط المصرية تعلن عن إنطلاق قافلة طبية لعلاج الأطفال الليبيين المصابين بعيوب خلقية

ليبيا – أعلن محمد الشاذلي رئيس قسم جراحة التجميل بكلية الطب بجامعة أسيوط المصرية والمدير الإقليمي لمؤسسة عملية الابتسامة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن انطلاق أعمال قافلة طبية مجانية جديدة لمؤسسة عملية “الابتسامة- مصر”، ستستهدف لأول مرة علاج الأطفال الليبيين المصابين بعيوب خلقية بالشفاه الأرنبية، وشق سقف الحلق بمستشفى أسيوط الجامعي.

الشاذلي وفي بيان له نشره موقع “بوابة أخبار اليوم” المصري قال: إن القافلة الطبية تأتي إيمانًا بالدور المصري الرائد في إطار الدعم والتضامن مع الدول الصديقة والشقيقة، والمساهمة لتخفيف العبء عن الشعب الليبي في أوقات المحن والأزمات وتقديم كل سبل الدعم والتضامن الدائم لمساعدة هؤلاء الأطفال.

وأوضح أن أعمال القافلة سوف تجرى عن طريق فريق طبي دولي متكامل من متطوعي مؤسسة عملية الابتسامة الدولية من مختلف دول العالم كالواليات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، والسويد، وكندا، وبمشاركة الفريق الطبي المصري من متطوعي مؤسسة عملية الابتسامة مصر، وأيضا أطباء متدربين من ليبيا والتي تشمل أطباء جراحات التجميل والتخدير والأطفال والأسنان والتخاطب والتمريض، وغيرها من التخصصات المعاونة مثل الإحصاء الطبي والتصوير التوثيق والعلاج النفسي لإجراء عمليات جراحية مجانية للأطفال الذين يعانون من الشفة المشقوقة وشق سقف الحلق كعيب خلقي.

وأضاف الشاذلي أن القافلة تأتي في إطار تعاون المؤسسة الممتد مع جامعة أسيوط ومن خلال اتفاقية التعاون المشترك مع المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، وذلك تحت إشراف الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، ومديرها التنفيذي الدكتور إيهاب فوزي، وبالتنسيق مع الدكتور عماد الدالي مدير مستشفى الأطفال الجامعي، والدكتورة غادة محمد سيد مديرة المستشفى الجامعى بأسيوط الجديدة

الشاذلي أشار إلى أن استقبال الحالات وذويهم بمطار الإسكندرية الدولي سيكون يوم السبت القادم، وسيتم نقلهم إلى محافظة أسيوط وبعد ذلك خلال اليوم الثاني يتم فحص الحالات القادمة من ليبيا، تمهيدًا للتدخل الجراحي على أن يتم تخصيص اليومين الثالث والرابع لإجراء الجراحات المقررة، كما سيكون فندق جامعة أسيوط هو مكان إقامة الفريق الطبي الدولي والمصري.