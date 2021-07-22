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أردوغان: بفضل نجاحاتنا في المجالين الدبلوماسي والعسكري جنبنا ليبيا حربًا أهلية

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – زعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه يحرص على حماية سيادة ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها السياسية. 

وجاء ذلك في رده على أسئلة صحفيين أمس الأربعاء، في ختام زيارته لجمهورية قبرص التركية التي استمرت يومين، وفقًا لوكالة “الأناضول” التركية.

وفي رده على سؤال حول وجود سياسة جديدة لتركيا بشأن ليبيا والانتخابات الليبية في ديسمبر المقبل، قال أردوغان: إن موقف تركيا من هذه القضية من البداية كان حماية سيادة ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها السياسية” حسب زعمه.

وأضاف: “بفضل نجاحاتنا في المجالين الدبلوماسي والعسكري في ليبيا، منعنا البلاد من الانجرار إلى حرب أهلية طويلة الأمد. وبذلك مهدنا الطريق للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة” دون أن يوضح هل هذه النجاحات التي يتحدث عنها من بينها ارسال اكثر من 10 ألاف مرتزق من سوريا إلى ليبيا بينهم مقاتلون سابقون بتنظيمي داعش والقاعدة .

أردوغان أشار إلى أن تركيا تتابع التطورات الليبية عن كثب، داعيًا الدول الأخرى لبذل جهودها بإخلاص.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • غبى حتى فى الكذب فكل شئ على الانترنت مسجل بالصوت والصورة فهو مجرد كلب لترامب سمح له بارتكاب جريمة حرب بنقل نفايات ارهابية واسلحة الى ليبيا من خلال طائرات مدنية وملفه كمجرم حرب مع السراج قبلته محكمة الجنايات الدولية اما من اوقف الحرب ياكلب وهذا معلن بقرار من السيسى عندما حدد يوم 6/8 فى الذكرى السادسة لجلوسه على عرش مصر واسقاط حكم المرشد رغم انفك .
    اما انت ايها الكذاب الاشر فظهرت على شاشة الفضائيات انام خريطة ليبيا توعد شعبك باحتلال موانئ وابار النفط وعندما اعلن السيسى سرت الجفرة خط احمر بطلب من رئيس البرلمان الليبى طلعت جبان وتراجعت عن وعدك وكلامك طلع كلام نسوان خاصة بعد ان اعلن السيسى فى سيدى برانى على بعد مائة كيلو فقط من الحدود الليبية ووسط حشود من المدرعات ان من يتخطى الخط سيتصدى له الجيش المصرى المعروف عنهم تاربخيا انه سحق الجيش العثمانى .
    ومصر هى من استضافت اجتماع توحيد المؤسسة العسكرية .
    واجتماعات اللجنة الاقتصادية والمغرب وتونس اللجنة السياسية وانتم لم تفعلوا سوى دور قذر نيابة عن الامريكان وفشلتم معا فى احتلال النفط .
    اتفووووو ه عليك كذاب اشر

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  • اردوغان مجرد كلب مسعور يستخدمه الروس والامريكان كل منهما لصالحه والادلة دامغة على ذلك فعندما سمح له ترامب بدخول شرق الفرات واراد ان يصل لنفط دير الزور قال له لا تكن احمق وتختالف ما اتفقنا عليه والا ادمر اقتصادك بتغريدة فتراجع بعد وادبه الامريكان بتسليم قواعدهم العسكرية فى منبج للروس ليرفرف العلم الروسى على الحدود التركية عضو الناتو بموافقة الامريكان بينما حصل بوتن على صفقة فى ادلب وقال الروس للاتراك اذا لم تسلموا عين عيسى للنظام سنسمح للاتراك بضربكم !!
    فوجود اردوغان فى ليبيا بموافقة بوتن وترامب وبعد رحيل ترامب وتهديد بايدن لاردوغان باسقاطه يريد ان يستغل تركته فى ليبيا فى قضيته مع اليونان ويلعب بطريقة حافة الهواية ليتراجع فى اخر لحظة كما حدث من قبل بمجرد ان تفرض عليه عقوبات امريكية وفى قبرص سيخسر بغباوته اكثر واكثر حتى يسقطه الامريكان قريبا فلم يعد يصلح كلب امريكانى لانه كذاب وغبى جدا

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  • اردوغان يطمع فى الحصول على جائزة نوبل للسلام فنحن فى اخر الزمان حصل عليها مجرمون ارتكبوا جرائم حرب اخرهم ابى احمد مجرم حرب فى تيجراى باثبوبيا ومن قبله اوباما مجرم الخراب العربى ودمار المنطقة العربية ومن قبله مناحم بيجن مجرم مذبحة دير ياسين بفلسطين .
    فمن حق اردوغان مجرم الحرب بليبيا وسوريا وغيرها ان يحلم بهذه الجائزة التى لا تنفع يوم الحساب فمعظم من حصلوا عليها مؤخرا من اصحاب السعير

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