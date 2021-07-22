الشركسي: حلفاء الحكومة يحاولون تمرير مقترح تأجيل انتخابات 24 ديسمبر

ليبيا – قال عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي إن هناك حلفاء لحكومة الوحدة داخل ملتقى الحوار يحاولون تمرير مقترح تأجيل انتخابات 24 ديسمبر.

الشركسي وفي مداخلة لبرنامج “البلاد” الذي بث على قناة “ليبيا 218” أمس الأربعاء أضاف: “لقد تم إفشال المقترح داخليًا، وإعلان البعثة الأممية بشكل واضح، أن أي مقترحات لا تتضمن كيفية القيام بانتخابات 24 ديسمبر لن نتم مناقشتها والتصويت عليها، وبالتالي عقدت جلسة للجنة التوافقات، وهي ماضيةٌ الآن، نحو مقترح، بدأت ملامحه تتبلور للتصويت عليه في جلسة قادمة، ستُحدّدها البعثة”.

وبسؤاله هل يستطيع ملتقى الحوار السياسي الليبي أن يعمل سياسيًا بشكل يتناسب وظروف المرحلة الحالية مع مجلس النواب والدولة؟ أجاب الشركسي: “ملتقى الحوار السياسي ليس جسمًا ثالثًا، وليس المطلوب منه التناغم مع مجلسيْ النواب والدولة، إنما هو جسم ثانوي يسدّ الخلل الذي يحدث من مجلسيْ النواب والدولة، مثلًا إذا قام هذان المجلسان بالتعطيل؛ يحاول أن يعالج المسألة وتسريع العملية الانتخابية”.

ورأى الشركسي أنه عندما يتم التوافق على القاعدة الدستورية؛ فهناك حاجة إلى إطار لهذه القاعدة.

وتابع حديثه بالقول: “عادةً، مخرجات ملتقى الحوار السياسي لا بد أن يوافق عليها مجلس النواب، ولكن ماذا لو لم يوافق مجلس النواب على مقترح القاعدة الدستورية؟ في هذه الحالة سنتبّع ما هو معروفٌ في دول عدة، وهو قيام الحكومة التنفيذية بإخراج ما يسمى (مرسوم بقانون)، بمعنى إعطاء الصبغة القانونية لمقترح القاعدة الدستورية، وبالتالي يمرّرها للمفوضية العليا للانتخابات في حالة عرقلة مجلس النواب التوافق حول هذه القاعدة”.

الشركسي أعرب عن تفاؤله الكبير بعقد انتخابات ديسمبر في موعدها المتفق عليه.

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