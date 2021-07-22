بن عطية: سبتمبر انقلبت على ملك مستقر فأفسدت أما فبراير فلا

قال حسين بن عطية عميد بلدية تاجوراء السابق، إنه “متعصب عاشق جدا لفبراير، لذلك يجب أن تبقى نقية.. وذلك بانتقاد فبراير كما ننتقد سبتمبر. لم يكن عدل في سبتمبر و كذلك لم يكن في فبراير.. سبتمبر كان لها قائد.. فبراير كلها قيادات. سبتمبر انقلبت على ملك مستقر فأفسدت.. وفبراير انقلبت على ملك الملوك فأصبحت مملكة المماليك” وفق قوله.

أضاف على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الخميس: “سبتمبر قادها شخص اسمه الزعيم.. فبراير قادها شعب كله زعيم.

فبراير ثارت على ظلم القذافي.. ولكن عدالتها المنشودة اختلطت بالظلم، قامت فبراير للعدل والعدالة وتحقيق الأمن والأمان والاستقرار لكل الشعب.. ولكن استفاد منها الجميع حتى سبتمبر.. إلا البسطاء من الشعب المنكوب الذين تعسوا وتعست أيامهم وهو يتطلعون إلى الأفضل المنحوس” على حد تعبيره.