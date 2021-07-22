«زهري»: لم يقدم أثرياء ليبيا على دعم المجهود الحقوقي ضد «حفتر»

انتقد القيادي الليبي في جماعة الإخوان المسلمين المقيم في ولاية بوسطن الأمريكية المدعو عماد الدين زهري المنتصر، أثرياء ليبيا لأنهم لم يقدموا دعم للمجهود الحقوقي ضد ما أطلق عليه «تنظيم الكرامة»- الجيش الوطني الليبي.

وقال عماد الدين زهري المنتصر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” مر سبع سنوات ولم يقدم أثرياء ليبيا الكثر على دعم المجهود الحقوقي ضد تنظيم الكرامة ولم يصلنا فلس واحد من أحد”، على حد زعمه.

وأضاف:” تمر بعض القضايا المرفوعة ضد «حفتر»- القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية- بأزمة مالية خانقة، ونحاول جاهدين توفير الدعم المادي لها بشتى الطرق”، على حد ادعائه.