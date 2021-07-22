شكشك: لجنة لمتابعة مراكز العزل في انعقاد مستمر

تنفيذا لاختصاصات ديوان المحاسبة واستمرارا لبرنامج متابعة مراكز العزل والوقوف على الوضع الفعلي لها ، قامت اللجنة المكلفة من قبل رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك صباح هذا اليوم الخميس، بمتابعة ميدانية لمراكز وأقسام العزل بمدينتي مصراتة وزليتن وبحضور الجهات المعنية بالموضوع ، حيث تم الاطلاع على الواقع الفعلي للمراكز والاقسام المشار اليها ، والاحتياجات المطلوب توفيرها بشكل فوري ، علاوة على العراقيل والصعوبات التي تعيق عملها.

وأفاد عبد الرزاق البيباص مدير مكتب متابعة الاداء بديوان المحاسبة و رئيس اللجنة المكلفة بالمتابعة، في بيان، ان اللجنة استهلت عملها من خلال رصد الوضع الراهن الذي تمر به مراكز العزل في ظل تنامي الاعداد المصابة بالفيروس مع نقص امدادات الاكسجين وعزوف الاطقم الطبية علي الاستمرار في العمل نتيجة تعثر دفع مستحقاتهم المالية السابقة.

وفيما يتعلق بمراكز العزل بمصراتة وفي اطار حلحلة المشاكل المشار اليها فقد تم البارحة تجهيز وافتتاح مركز عزل زريق بسعة 16 سرير و تزويد المركز الطبي هذا اليوم بخزان 10،000 لتر اكسجين و توريد المكثف الخاص بالخزان الاخر والذي يسع 6000 لتر والمتوقع وصوله يوم الغد الجمعة ، للاستعانة بالمركز في ايواء المصابين بعدد 18 سرير عناية وايضا توريد خزان اكسجين لمركز راس الطوبة لاستخدامه ايضا كمركز عزل لتبلغ السعة الاجمالية 102 سرير.

وبحسب بيان شكشك، تم الاتفاق علي الانتهاء من بعض التجهيزات لمركز عزل تاورغاء بسعة 27 سرير والمتوقع الانتهاء من هذه الاعمال مع بداية الاسبوع المقبل.

وفيما يخص مراكز العزل زليتن ( أ _ ب_ ج) فقد تم الاتفاق علي ضرورة افتتاح قسم العزل الغويلات وتوفير مايلزم لتشغيله خاصة مايخص منظومة الأكسجين وتوفير عدد 100 اسطوانة وخزان اكسجين وبعض اجهزة التصوير ومنظومة التشغيل، وأن ذلك سيكون خلال اليومين القادمين والعمل علي تجهيز قافلة طبية لتغطية العجز الحاصل في الاطقم الطبية العاملة بمراكز العزل .

ويشار الى ان تعليمات شكشك تقتضي الانعقاد المستمر لعمل اللجنة لمتابعة مراكز العزل والاجراءات المتعلقة بمجابهة الجائحة، والوقوف علي الاشكاليات التي تواجه عملها ومتابعة اجراءات معالجتها ، وعلى الاخص ضرورة توفير مادة الاكسجين وضمان حقوق الاطقم الطبية وكافة العاملين بمراكز العزل من خلال انسيابية مكافأتهم وعدم توقفها، على حد قول البيان.