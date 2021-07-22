أوحيدة: قطع الطريق على المال الفاسد الذي يطل برأسه مهمة وطنية

خاطب النائب جبريل أوحيدة عضو مجلس النواب، الشعب الليبي، قائلا: “بني وطني، قطع الطريق على المال الفاسد الذي يطل برأسه للسيطرة على المشهد السياسي في ليبيا مهمة وطنية”.

أضاف على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الجمعة: “أسأل الله العلي العظيم أن يصلح حالكم وحال بلادنا ويهدي عقولكم وضمائركم إلى التفاعل مع الأنتخابات القادمة، بالتسجيل أولا واختيار من تعتقدون انه الأفضل نزاهة وحكمة وقدرة وشجاعة وبعدا عن الفساد وانتماء للوطن دون غيره وبعيدا عن النعرة القبلية والمصالح الشللية والأفكار ألايدولوجية المنتمية للخارج .. الوطن يعشم”.