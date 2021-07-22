المقري: ما يحدث من كورونا في ليبيا وسط عجز الحكومة أمر مخجل

قال عبد الله ميلاد المقري، المحلل السياسي، إن المشهد الرسمي والمشهد العام أصبح يتحد ويتشارك في دول المغرب العربي من طنجة الى السلوم ويتشكل في إطار العنف والفوضى فليس في ليبيا فقط التي تحتل فيه الميليشيات العاصمة طرابلس وهذا لا يلغي ظهور رئيس حكومة السلطة المؤقتة في بعض أحياء مدينة طرابلس والتي اراها تذهب في اتجاه حملة انتخابية مدعومة بهديته لأضحية العيد التي أهداها لمدينة طرابلس وبعض المدن الأخرى المحظوظة.

أضاف المقري قائلًا على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الجمعة: “وفي المغرب والجزائر ترفع الدولتين من محاولة الحد الاعلى من المواجهة وتستكمل عملية كشف الجوسسة الإلكترونية والمتهمة فيها المغرب حد القطيعة بعدما لوحة المغرب كرة الثلج في فضاء التواجد القبائلي في الجزائر أما تونس التي تعيش صراع سياسي قد ينتج عنه ماهو غير متوقعا في 25 من هذا الشهر”.

وتابع قائلًا: “وللاسف ما يحدث في تونس وليبيا من اتساع الإصابات بكوفيد 19 وعجز السلطات الصحية في البلدين عن محاصرة الوباء وتوفير أدوات العناية والمكملات الصحية للتقليل من الإصابات والوفيات لأمر مخجل ومدعاة للسخرية من هذه السلطات التي تفقد أسباب القوة الذاتية والوطنية وبالتالي يعيش الناس في هذه الاوطان مأساة حكم تتعايش مع الفشل”.