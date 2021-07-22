مصدر طبي: اشتباكات ميليشيا الردع وميليشيا غنيوة أودت بحياة 7 مواطنين

اندلعت اشتباكات عصر، يوم الأربعاء، بين تشكيلات مسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، وهي تشكيلات منحتها حكومة الوفاق الليبية السابقة، صفة القوات الرسمية.

الاشتباكات نشبت وسط العاصمة طرابلس، بين ميليشيا ”الردع“ التي يرأسها عبدالرؤوف كارة، وميليشيا “دعم الاستقرار” التي يرأسها عبدالغني الككلي القريب من تنظيم القاعدة والملقب بـ“غنيوة“.

ووفق شهود عيان من العاصمة الليبية طرابلس فإن طرفي الصراع استعملا أسلحة خفيفة ومتوسطة، وكانت بؤرة الاشتباكات في منطقة باب بن غشير وسط طرابلس.

وأكد مصدر طبي بمستشفى بن غشير ، أن الاشتباكات أسفرت عن وقوع 7 قتلى منهم 3 مواطنين كانوا في منطقة الاشتباكات والبقية من العناصر المسلحة.

وأشار المصدر الطبي، مفضلًا عدم ذكر اسمه، بأن الاشتباكات استمرت من بعد عصر اليوم حتى ساعات الليل الأولى، وأحدثت هذه الاشتباكات ذعرًا كبيرًا بين سكان المنطقة، مضيفًا بأن فرق الإسعاف تجد صعوبة كبيرة في الوصول لمنطقة الاشتباكات.

وأوضحت المصادر أن هذه الاشتباكات كان سببها ميليشيا غنيوة، مشيرةً إلى أن دورية تابعة لميليشيا الردع، المتمركزة بالقرب من مركز شرطة باب بن غشير، اصطدمت بمجموعة مسلحة أخرى تابعة للميليشياوي ”عز العرب “ والتابعة بدورها لـ ”غنيوة“ ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين الطرفين.

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