فؤاد: جهات تتلاعب برئيس مفوضية الانتخابات لإفشال الانتخابات المقبلة

اتهم الطبيب محمد فؤاد، الذي تقدمه قنوات “الإخوان” بوصفه “محلل سياسي، بعض الجهات لم يسمها بالتلاعب لإفشال الانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر.

فؤاد، وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قال: ”من الواضح وجود جهات تتلاعب برئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح لإفشال الانتخابات المقبلة”، على حد ادعائه.

وأضاف: ”الرسالة أما انتخابات تضمن لهم الأغلبية وإلا بقاء الوضع على ما هو عليه”، على حد زعمه.

وتابع: ”رئيس المفوضية ليس الأبيدق لا يقدر حجم التلاعب والتآمر”، على حد تعبيره.

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