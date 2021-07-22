الكبير: العراقيل التي وضعت أمام حكومة الدبيبة كانت السبب وراء تأخرها في حل بعض القضايا

استبعد الكاتب والمحلل السياسي، عبد الله الكبير، “تحقيق أي تقدم بالقضايا الليبية في ظل وجود الكيانات والشخصيات الراهنة بالمشهد، معولاً على أحداث التغيير عبر الانتخابات أولاً”.

‏ الكبير، وفي تصريحات صحفية، أوضح أن “الحل لمثل هذه القضايا الشائكة يستلزم إزاحة الطبقة السياسية المسيطرة الآن، وانتخاب سلطة جديدة تملك شرعية حقيقة”، بحسب قوله.

وصنّف الكبير، قضية توحيد المؤسسة العسكرية بالأكثر إلحاحاً في الفترة الراهنة والمستقبل القريب، نظراً “لتولي رئيس الوزراء حقيبة الدفاع بالإنابة كحل لعدم التوافق حولها”، مبرزاً أنه “لم يتحقق أي شيء في قضية توحيد المؤسسة العسكرية، ولم يتم تحديد المعايير للتفرقة بين المليشيا والقوة العسكرية المنضبطة”، بحسب قوله.

وقال إن “الكثير من المليشيات المسلحة لا تخضع إلا لقادتها، وبعضها يخضع شكلياً للسلطة المدنية، وبالتالي فإن تحديد المعايير قد يحل الملفين معاً، توحيد المؤسسة والمليشيات؛ ولكن هذا يحتاج لسلطة منتخبة بصلاحيات واسعة، وتعاون دولي”، بحسب قوله.

وذهب الكبير إلى أن “العراقيل التي وضعت أمام حكومة الدبيبة كانت السبب وراء تأخرها في حل بعض القضايا، وفيما لفت إلى رفض البرلمان اعتماد الميزانية العامة حتى الآن؛ وصف الأمر بأنه “ابتزاز” من قبل مجلس النواب، وبعض قياداته لعدم الإفراج عن الميزانية إلا بعد ضمان مناصب حكومية، بذريعة التقاسم العادل بين الأقاليم والحصول على مخصصات مالية لـ”الجيش الوطني”، بحسب قوله.

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