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الحاجي: البعثة الأممية وفرنسا ومفوضية الانتخابات يصدرون مشروع تزوير الانتخابات

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اتهم الناشط السياسي، جمال الحاجي، والبعثة الأممية للدعم في ليبيا، والمفوضية العليا للانتخابات وفرنسا، بتصدير مشروع لتزوير الانتخابات المقبلة في ليبيا.

وقال الحاجي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” بعثة الأمم المتحدة والمفوضية وفرنسا، يصدر هذا الثلاثي لمشروع تزوير الانتخابات يعني “خازوق المرتشي الفاسد” برناردينو ليون رقم 2 بعد خازوق مؤامرة “الصخيرات القذرة” على يد “الإخوان الجدد”، على حد تعبيره.

وأضاف الحاجي:” عبيط من يتجاهل المؤامرة الجديدة، والكارثة ستحل إن لم يتم إبعادهم” على حد قوله.

وتابع:” تفاصيل توضيحية قادمة لمساعي المذكورين أعلاه تمرير مؤامرة انتخابات مزورة” على حد ادعائه.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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