العباني موجهاً رسالة للمليشيات: ممتشقوا السلاح أينما كنتم.. عيدكم مبارك

وجه النائب محمد عامر العباني، عضو مجلس النواب، رسالة إلى منتسبي المليشيات المسلحة في ليبيا، داعيا إياهم إلى إلقاء السلاح.

كتب العباني على حسابه بموقع فيسبوك قائلًا: “ممتشقوا السلاح أينما كنتم، وتحت أي مسمى تشكلتم، عيدكم مبارك، وشكر الله سعيكم، ألا تشعرون معي أن الوقت مناسب لنشر السلام والمحبة، وترك حماية الوطن والإستقرار والأمن للجيش والشرطة”.

أضاف قائلًا: “إذا كان الوطن غايتنا، فالوطن وطننا جميعا، معا لترك السلاح والتوجه لخدمة الوطن، من يعشق السلاح فالجيش والشرطة أمامه، ومن يعشق الأنشطة الإقتصادية فهي أيضا مشرعة أبوابها وكذلك مؤسسات ألدولة الإدارية، ومن يرغب في ممارسة السياسة فليلتحق بالأحزاب السياسية القائمة أو ينشئ حزبا جديدا إن لم ترق له القائمة”.

وتابع قائلًا: “التمسك بالسلاح يربك المشهد السياسي ويؤخر قيام سلطة الدولة، كفانا تحارب وإقتتال، معا نصنع السلام، لا شيء مستحيل أمام عزيمة وإصرار الرجال”.