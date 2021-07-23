بلدي مصراته يُشيد بإجراءات وزارة الصحة

أخبار ليبيا 24

عقد المجلس البلدي في مدينة مصراتة مؤتمرا صحفيا أشاد خلاله بالإنجازات التي قامت بها وزارة الصحة في مختلف مناطق المدينة للتخفيف من تفشي فيروس كورونا ولعلاج المصابين في ذات الوقت.

وطالب المجلس وزارة الصحة بتوفير جميع الإمكانات اللازمة للمراكز الطبية والمستشفيات في عموم المدينة، إضافة إلى دفع المستحقات المالية للجهات المعنية حتى تتمكن من ممارسة عملها دون ضغوط.

ولفت المجلس إلى أن ارتفاع عدد الإصابات في المدينة وفي عموم البلاد يعود إلى حركة المواطنين واختلاطهم، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالطريقة الصحيحة والمطلوبة منهم.