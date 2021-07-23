استيقاف سيارة في الكويفية يقود لضبط تشكيل عصابي يسرق خشب البناء

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قاد استيقاف سيارة تحمل ألواح خشب بناء في منطقة الكويفية شرقي بنغازي إلى القبض على تشكيل عصابي يمتهن سرقة خشب البناء، حيث أفادت مديرية أمن بنغازي، اليوم الخميس، بأن عناصر تحريات مركز شُرطة الكويفية ألقوا القبض على التشكيل بعد استيقاف سيارتهم أثناء مرورهم من أحد شوارع المنطقة.

وأفادت المديرية، أنه أثناء تجوال أعضاء التحريات بمركز شرطة الكويفية، داخل الاختصاص، تمت مشاهدة سيارة نوع “أوبل” محملة بكمية من خشب البناء، وعلى الفور تم استيقافها.

وأضافت، أنه بعد استيقاف السيارة، لوحظ انبعاث رائحة كريهة يشتبه بأنها مواد مُسكرة، وبتفتيشها تم العثور على قنينة صغيرة الحجم بها سائل يشتبه بأنه خمر.

وأوضحت المديرية، أنه تم ضبط الشخصين وبالانتقال بهما إلى المركز وعند الاستدلال معهم اعترفوا بسرقتهم لخشب البناء وأنهم يقومون ببيع الخشب المسروق إلى شخص سوادني الجنسية، كما اعترفوا بسرقة الخشب من أرض أحد المواطنين.

وذكرت المديرية، أنه تم استدعاء المواطن للتعرف على الخشب المسروق، والذي بدوره أوضح أن المسروقات تقدر قيمتها بـ 35 ألف دينار.