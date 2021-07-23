القبض على مُزور مستندات نيجيري في بنغازي

أخبار ليبيا24

ألقى البحث الجنائي بنغازي القبض على وافد يحمل الجنسية النيجيرية لقيامه بتزوير مستندات رسمية منها جوازات سفر وبطاقات شخصية.

وحول تفاصيل القبض على المتهم، أوضحت مديرية أمن بنغازي، أنه وفور ورود معلومات إلى قسم البحث الجنائي من أحد المصادر الموثوقة تفيد بوجود شخص يقوم بتزوير مستندات رسمية باشر القسم بإجراءات البحث والتحري إلى أن تم التأكد من صحة المعلومات.

وأفادت المديرية، أن مواطن ليبي مقيم بدولة ألمانيا ذكر أن المعني قام باستعمال مستنداته وبيناته الشخصية مستعمـلًا صورته فيها، وكذلك قام أيضا باستخراج جواز سفر من جوازات النفط مكتب بنغازي.

وذكرت أنه تم استحضار ملفه الشخصي الموجود في المكتب، حيث تبين أنه يعمل بشركة نفطية في حقل النافورة، وتقدم بإجراءات عن طريق عمله.

وأضافت المديرية، أنه بتكثيف التحريات وجمع المعلومات من المصادر السرية، وبعد استكمال عملية التحري وجمع المعلومات تمكن أعضاء البحث الجنائي من ضبط هذا الشخص.

وأفادت، أنه بالانتقال به إلى القسم للاستدلال معه اعترف بتزوير الجواز والبطاقة الشخصية مستعملًا مستندات المشتكي، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالته إلى النيابة العامة.