بينهم 9 نساء وطفل.. إنقاذ 42 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الخميس، إنقاذ 42 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة من بينهم تسع نساء وطفل.

وتمكن الزورق البحري «P301» التابع للإدارة العامة لأمن السواحل من إنقاذ المهاجرين من عرض البحري، ونقلهم إلى نقطة إنزل المهاجرين بميناء طرابلس البحري، وفق ما نشرت الوزارة على صفحتها بموقع «فيسبوك».

ويتولى الميناء تقديم المساعدات الإنسانية والطبية إلى المهاجرين، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت رئاسة أركان القوات البحرية الليبية أن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية تمكن من إنقاذ 90 مهاجرا من عدة جنسيات شمال زوارة كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.

– وزير الداخلية: إنقاذ 9216 مهاجرًا غير شرعي في البحر خلال 2021

– الدبيبة: ليبيا لن تستطيع وقف الهجرة غير الشرعية بمفردها

وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، أبحرت 11 ألف رحلة بحرية من ليبيا بزيادة 73% عن الفترة نفسها العام الماضي، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى «تدهور» أوضاع الأجانب في البلاد، وفقا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

وفي يونيو الماضي، قال وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة خالد مازن، إن عدد المهاجرين الذين تم إنقاذهم في عرض البحر المتوسط خلال العام الجاري بلغ 9216 مهاجرا غير شرعي.

وأكد رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، في نفس الشهر، أن ليبيا «لن تتمكن بمفردها» من مواجهة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، وقال، خلال لقائه مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون: «إن الدولة الليبية كونها دولة عبور لن تستطيع بمفردها وقف هذه الظاهرة بل الأمر يحتاج إلى تعاون جدي من قبل الاتحاد الأوروبي ومع دول المنشأ».

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