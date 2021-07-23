قصودة: الأتراك لم يجدوا رجالاً وطنيين يتعاملون معهم لبسط هيبة الدولة على كل ليبيا

قال إبراهيم قصودة، الذي يطرح نفسه كناشط سياسي، إن تركيا لم تجد رجالاً وطنيين تتعامل معهم لبسط هيبة الدولة على كل ليبيا.

وجاء ذلك في تعليق قصودة على الا‏شتباكات العنيفة التي اندلعت بين مليشيات “كاره وغنيوة” بالقرب من مقر الحكومة ‎في طرابلس.

وقال قصودة في تغريدة عبر “تويتر”: ‏”الاشتباكات الأخيرة في ‎طرابلس تحرج ‎تركيا كثيرا وهذا يدل على أن المسؤولين الأتراك لم يجدوا رجالا صادقين ذوي أجندات وطنية يتعاملون معهم لبسط سلطان وهيبة الدولة على كامل الحدود الليبية كما فعلت مع أذربيجان”.

وكان مصدر أمني، كشف لصحيفة “الساعة 24″، عن وقوع اشتباكات متقطعة أمس الخميس بين قوة الردع الخاصة التي يقودها عبدالرؤوف كاره مع قوة دعم الاستقرار التي يقودها عبدالغني الككلي بالقرب من رئاسة الحكومة الليبية.

وفي السياق نفسه، قال شهود عيان إن عناصر مسلحة تابعة لما يسمى جهاز الردع انتشرت تحت كوبري باب بن غشير بطريقة فوضوية، ومن ثم أغلقت الطريق العام المؤدي إلى رئاسة الوزراء بطريق السكة.

وبحسب شهود العيان، لم يمض كثير من الوقت حتى اندلعت اشتباكات بين مليشيا “الردع” التي يرأسها عبد الرؤوف كارة، ومليشيا “جهاز الدعم” التي يرأسها عبد الغني الكلكي الملقب بغنيوة، قبل أن يعلن قيادات من مليشيا “بركان الغضب” عن احتواء الموقف.

وأدت الاشتباكات بين ‎المليشيات بالقرب من ‎جزيرة ‎المدار إلى إغلاق عدد من الشوارع وفوضى في سير السيارات، إذ فر المواطنون وأصحاب السيارات باستخدام الطريق المعاكس، خوفا من إطلاق النار الكثيف.