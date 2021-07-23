الزرقاء: الهدف الحقيقي لقطاعات كبيرة في المجتمع هو انتخاب رئيس بطريقة مباشرة

ليبيا – أعرب عضو مجلس النواب حسن الزرقاء عن تضامنه مع تشكيك الشارع الليبي في مدى مصداقية المساعي الأوروبية والأميركية لإخراج المرتزقة قبل إجراء الانتخابات، أو حل الميليشيات ونزع سلاحها.

الزرقاء وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الجمعة قال: “الشعب يعرف جيدًا أن الوجود التركي في ليبيا جاء بموافقة أميركية، ولو أرادت الولايات المتحدة إخراج الأتراك سيخرجون هم ومن جلبوهم من المرتزقة السوريين، بالإضافة لإدراك الجميع أن ما يطرح في قاعات مجلس الأمن وساحات الأمم المتحدة يختلف بدرجة كبيرة عما يتفق عليه في الاجتماعات غير المعلنة”.

واستغرب الزرقاء تمسك بعض الأطراف في مدن الغرب بالإبقاء على القوات التركية والسوريين، والحديث عن التخوف من الجيش الوطني، ملمحًا لرغبة بعض القوى المؤدلجة التي تدرك تراجع شعبيتها في الشارع بالاستعانة بالمرتزقة، بهدف إتمام سيطرتها على مراحل العملية الانتخابية كافة، وبالتالي تضمن الفوز؛ نظرًا لارتفاع الكثافة السكانية بمدن الغرب، التي تقدر بأربعة ملايين نسمة.

وفي معرض حديثه عن الميليشيات، تساءل الزرقاء عن عدم توجيه أي ملاحظات دولية لما ورد في الميزانية المقدمة من الحكومة للبرلمان، والتي تضمنت مخصصات مالية كبيرة لدعم عدد من الميلشيات المسلحة بالعاصمة، وإن اتخذت الأخيرة مسميات جديدة كجهاز دعم الاستقرار.

وتابع الزرقاء متسائلًا: “كيف نتحدث عن جدية تفكيك الميليشيات ونحن سنستمر في تمويلها؟”.

الزرقاء أبرز أن الهدف الحقيقي لقطاعات كبيرة في المجتمع هو انتخاب رئيس بطريقة مباشرة، يستمد شرعيته من الشعب ليتمكن من مخاطبة الدول الغربية الإقليمية، والتنديد بمواقفهم المتعنتة في عدم ترحيل المرتزقة بعيدًا عن ليبيا، ويتمكن أيضًا من إصدار قرارات مقبولة للجميع فيما يتعلق بحل الميليشيات وتعيين وزير للدفاع.

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