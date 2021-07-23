السني يستعرض مع قائد “إيريني” عمليات تفتيش السفن المشتبه في انتهاكها حظر الأسلحة

أخبار ليبيا 24 – خبر

التقى مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني، مع قائد عمليات “إيريني” التابعة للاتحاد الأوروبي فابيو اجوستينو بمقر البعثة الليبية في نيويورك.

“اجوستينو” استعرض ما تقوم به عملية “إيريني” من نشاطات في إطار تنفيذها لقرار مجلس الأمن 2292-2578 بخصوص الإذن بتفتيش السفن في أعالي البحار والمشتبه في انتهاكها لحظر الأسلحة، وفقا للبيان الصادر عن البعثة الليبية في الأمم الممتحدة.

وأكد السني خلال اللقاء على أهمية أن يقوم الاتحاد الأوروبي بالتشاور والتنسيق الكامل مع حكومة الوحدة الوطنية وأجهزتها المتخصصة عند القيام بأي عمليات في البحر المتوسط تخص ليبيا والنظر في متطلبات الحكومة وأولوياتها، كما ورد في القرار 2292 بالخصوص.

السني شدد على أهمية دعم الحكومة في برامجها الخاصة بمراقبة وحماية الحدود ليس البحرية وحسب، بل كذلك البرية وبالأخص الحدود الجنوبية، وذلك في إطار استراتيجية شاملة تضم دول الجوار الليبي، على زعمه.