المسلاتي: اقطعوا الطريق على الإخوان بحفظ حقكم الانتخابي 

دعا المحلل السياسي حسين المسلاتي الليبيين إلى التسجيل بسجل الناخبين، مؤكدا أنه واجب وطني.

وقال المسلاتي في تغريدة على “تويتر”، رصدتها “الساعة 24”: “‏المبادرة في التسجيل بسجل الناخبين واجب وطني وحق كفله لكم القانون فلا تصادروه لغيركم ليستغلوه في تمرير أجندتهم وعندها لا ينفع البكاء على اللبن المسكوب”.

وحث المحلل السياسي المواطنين على المشاركة، مضيف: “اقطعوا الطريق على الإخوان ومن يدور في فلكهم من خلال حفظ حقكم الانتخابي لاختيار من تريدون”.

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أكدت استمرار التسجيل في سجل الناخبين طول الشهر الحالي وخلال أيام العيد.

وأوضح رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح في تصريحات صحفية أمس الخميس، أنه بعد الانتهاء من تحديث سجل الناخبين، وتسلّم قوانين الانتخابات، تبدأ مرحلة تسليم البطاقات.