«الصحة» تطلب من مصابي «كورونا» بمصراتة التواصل مع فريق «طبيبك»

طالبت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة جميع مواطني مدينة مصراتة المصابين بفيروس «كورونا المستجد» والمتواجدون في منازلهم ويحتاجون إلى رعاية صحية أو توصيات طبية أو النقل إلى مراكز العزل والفلترة بضرورة التواصل وبشكل مباشر مع فرق جهاز الإسعاف والطوارئ مصراته وفريق «طبيبك».

وقالت الوزارة في منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن التواصل سيكون على مدار الـ24 ساعة، وحددت الأرقام التالية للتواصل: 0915862552، و0915872552، لافتة إلى أن ذلك يأتي نظرا للحالة الصحية الطارئة التى تمر بها مدينة مصراتة، وبناء على توجيهات وزير الصحة.

– رئيس لجنة «كورونا» مصراتة: لا طاقة كافية لدينا لاستيعاب زيادة المصابين

كما حضت الوزارة المواطنين على ضرورة التسجيل في العنوان البلدي الذي أطلقه جهاز اسعاف مصراته لتسهيل وصول الفرق (WWW.onwan.ly)، وطالبت جميع غرف جهاز الإسعاف والطوارئ بالبلديات، تفعيل أرقام الخدمة لديها.

والأربعاء، قال رئيس اللجنة العليا لمواجهة جائحة فيروس «كورونا» ببلدية مصراتة محمد الفقيه إن اللجنة «ليس لديها الطاقة الكافية لاستيعاب الزيادة الكبيرة في أعداد الإصابات». وأكد خلال مؤتمر صحفي، أنه بدخول ليبيا الموجة الجديدة من الوباء منذ منتصف شهر يوليو الجاري باتت «تتكشف انحسار القدرة والإمكانات بين العناصر الطبية والطبية المساعدة وكذلك منظومة الأكسجين الطبية».

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